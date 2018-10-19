كالين: القمة الرباعية حول سوريا يوم 27 أكتوبر في إسطنبول

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن لقاء قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا يعقد 27 في أكتوبر/تشرين الأول في إسطنبول.

أنقرة — سبوتنيك. وقال كالين: "القمة الرباعية تعقد في إسطنبول 27 أكتوبر، على جدول الأعمال: الوضع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية".

© Sputnik . Aleksiy Nikolskiy مساعد الرئيس الروسي: الاتفاق على عقد قمة رباعية حول سوريا قريبا

كان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، صرح بأنه من المرجح التوصل لاتفاق حول عقد قمة روسية، ألمانية، فرنسية، تركية حول سوريا خلال الأيام المقبلة، وأن روسيا تعول على أن تعقد القمة في إسطنبول.

وفي رد على سؤال حول موعد عقد القمة الثنائية بين بوتين وأردوغان بمشاركة ممثلين عن التحالف، قال أوشاكوف: "فيما يتعلق بالاتصالات الثنائية، فهي ذات طابع مكثف جدا. هناك خطط للمستقبل… حتى نهاية العام… الأعمال مفتوحة خلف الكواليس. في حين أن القمة الرباعية قيد الإعداد بالفعل".

واحتضنت مدينة إسطنبول التركية، في 14 أيلول/ سبتمبر، لقاء جمع مساعدي رؤساء الدول لكل من ألمانيا وتركيا وفرنسا وروسيا. حيث قامت الأطراف المعنية بمناقشة إمكانية عقد قمة رباعية بشأن سوريا في هذه المدينة. وشارك عن الجانب الروسي في هذه المشاورات مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

يذكر أن روسيا وتركيا بالإضافة إلى إيران هي الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول سوريا ومناطق خفض التصعيد. والجدير بالذكر، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم ومسلحي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا).