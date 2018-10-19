تأجيل انتخابات قندهار النيابية إثر هجوم أودى بحياة مسؤولين كبار

قررت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، تأجيل الانتخابات النيابية في ولاية قندهار المقررة 20 أكتوبر/ تشرين الأول، لمدة أسبوع إثر هجوم، وقع أمس، وأودى بحياة كبار المسؤولين هناك.

كابول- سبوتنيك. وقال معاون المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، حسين مرتضوي في صفحته على الـ"فيسبوك": "الحكومة الأفغانية تقرر تأجيل الانتخابات النيابية في ولاية قندهار المقررة 20 من الشهر الجاري لمدة أسبوع واحد إثر هجوم أمس الذي أودى بحياة كبار المسؤولين هناك".

ويشمل التأجيل قندهار فقط أما باقي المناطق ستجري الانتخابات في الموعد المحدد غدا.

وقتل قائد شرطة ولاية قندهار الأفغانية، الجنرال عبد الرازق، في هجوم استهدف مجمع حاكم الولاية، أمس الخميس، بعد قليل من اجتماع مع أكبر قائد عسكري أمريكي في البلاد الجنرال سكوت ميلر. ويعد الجنرال عبد الرازق من الشخصيات المناوئة بشدة لطالبان.

وتبنت حركة طالبان الهجوم الذي أودى بحياة قائد شرطة الولاية. وذكرت وكالة "باجوك" الأفغانية أن "طالبان تبنت مسؤولية الهجوم على مكتب حاكم قندهار، والذي قتل فيه قائد شرطة الولاية، الجنرال عبد الرازق وأصيب مسؤولون آخرون".

فيما أعلنت قوات "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، نجاة قائد القوات الأمريكية الجنرال سكوت ميلر، مشيرة إلى إصابة ثلاثة أميركيين في الهجوم.

وقالت قوات "الدعم الحازم" على موقعها على "تويتر"، إن "الحادث وكما تشير التقارير الأولية كان بين الأفغان أنفسهم. جرح 3 أمريكيين، والجنرال ميلر لم يصب".