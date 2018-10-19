أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألباني اليوم الجمعة، "تركيا لم تعط تسجيل صوتي للولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف "ننتظر نتائج فحص العينات التي تم أخذها من القنصلية السعودية في إسطنبول وسنعلنها بعد ظهورها"، وسنعلن "نتائج التحقيقات بشكل شفاف للعالم كله".
ولا يزال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.
وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
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