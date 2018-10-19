أنقرة: سنعلن التحقيقات حول خاشقجي بشفافية ولم نعط واشنطن أي تسجيلات صوتية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لم تعط أي تسجيلات صوتية للولايات المتحدة بخصوص اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن أنقرة ستعلن نتائج التحقيقات حول قضية خاشقجي بشفافية للعالم كله.

© Sputnik . Sergey Guneyev بيسكوف: لا أعتقد أن روسيا يجب أن تتدخل في الوضع حول خاشقجي

أنطاكيا — سبوتنيك . أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستعلن نتائج التحقيقات في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بشفافية للعالم كله، نافيا تسليم تركيا أي تسجيلات صوتية تخص التحقيقات.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألباني اليوم الجمعة، "تركيا لم تعط تسجيل صوتي للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "ننتظر نتائج فحص العينات التي تم أخذها من القنصلية السعودية في إسطنبول وسنعلنها بعد ظهورها"، وسنعلن "نتائج التحقيقات بشكل شفاف للعالم كله".

ولا يزال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.