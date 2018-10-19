غرينبلات: "صفقة القرن" هدية لغزة

قال جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، إن "صفقة القرن" ستطرح طريقة للتغيير في الشرق الأوسط، وستصبح أفضل هدية لقطاع غزة.

كتب غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن "صفقة القرن" ستصبح طريقة مهمة ومختلفة للتغيير في المنطقة، ويمكن أن يعتبرها الطرف الفلسطيني فرصة جيدة للسلام، وأفضل هدية يمكن أن يقدمها الجانب الأمريكي ليحيي السنوار، قائد حركة حماس، وللفلسطينيين في القطاع.

وذكر جيسون غريبنلات، في مقاله بصحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة تؤرق الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، فهي تقرب قطاع غزة للدمار أكثر من قربه للازدهار.

وجاء في مقال غرينبلات بالصحيفة الإسرائيلية، الذي جاء تحت عنوان "لن تفوز حماس أبدا…كل صاروخ أو طائرة ورقية يقرب غزة من الدمار بدلا من الازدهار"، أن "إرهاب" حماس يعرقل جهود المجتمع الدولي أمام محاولته تحسين الوضع الإنساني في القطاع، وعليها الاعتراف بإسرائيل.