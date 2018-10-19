باراك: اجتماع "الكابينيت" مشاجرات صبيانية...وقتلت 300 عنصر من حماس في 3 دقائق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، إن ما جرى من خلافات في اجتماع "الكابينيت" هو "مشاجرات صبيانية".

أجرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع إيهود باراك، وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وأوضح من خلاله أن ما جرى من المشاجرات والخلافات التي وقعت من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" هي "مشاجرات صبيانية"، ولا يليق بمثل هذا المجلس أن يجري فيه ما جرى من وقائع مشينة.

وذكر باراك أنه في حال توليه مقاليد الأمور في إسرائيل، أو في حال تولى منصب وزير الدفاع في إسرائيل، فكان بإمكانه قتل المئات من الفلسطينيين، مستذكرا أنه قتل أكثر من 300 من نشطاء حركة حماس في 3.5 دقيقة فقط.

واتهم باراك سلفه، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، بأنه ليس لديه استراتيجية واضحة تجاه حماس في قطاع غزة، وبأنه استسلم للحركة خلال الأشهر القليلة الماضية.