باراك: اجتماع "الكابينيت" مشاجرات صبيانية...وقتلت 300 عنصر من حماس في 3 دقائق

أجرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، حوارا مع إيهود باراك، وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وأوضح من خلاله أن ما جرى من المشاجرات والخلافات التي وقعت من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" هي "مشاجرات صبيانية"، ولا يليق بمثل هذا المجلس أن يجري فيه ما جرى من وقائع مشينة.
واتهم باراك سلفه، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، بأنه ليس لديه استراتيجية واضحة تجاه حماس في قطاع غزة، وبأنه استسلم للحركة خلال الأشهر القليلة الماضية.
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