فرنسا تشارك في القمة الرباعية حول سوريا ما لم يحدث هجوم على إدلب

باريس- سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية القول إن "فرنسا ستشارك في القمة في حال لم يحدث هجوم على إدلب".
وقال كالين: "القمة الرباعية تعقد في إسطنبول 27 أكتوبر، على جدول الأعمال: الوضع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية".
وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشارة أنجيلا ميركل، سوف تشارك في قمة إسطنبول، حول سوريا، مشيرة إلى أن "جدول الأعمال، من بين أمور أخرى، الوضع في إدلب ودعم تنفيذ الاتفاق الروسي التركي المعتمد في سوتشي حول الاستقرار في سوريا".
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