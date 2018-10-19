فرنسا تشارك في القمة الرباعية حول سوريا ما لم يحدث هجوم على إدلب

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يشارك في القمة الرباعية حول سوريا في إسطنبول في حال حدوث هجوم على إدلب.

باريس- سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية القول إن "فرنسا ستشارك في القمة في حال لم يحدث هجوم على إدلب".

© Sputnik . Seregei Guneyev ميركل تشارك في قمة إسطنبول حول سوريا يوم 27 أكتوبر

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد أعلن، في وقت سابق، أن لقاء قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا يعقد 27 في أكتوبر/ تشرين الأول في إسطنبول

وقال كالين: "القمة الرباعية تعقد في إسطنبول 27 أكتوبر، على جدول الأعمال: الوضع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية".

وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشارة أنجيلا ميركل، سوف تشارك في قمة إسطنبول، حول سوريا، مشيرة إلى أن "جدول الأعمال، من بين أمور أخرى، الوضع في إدلب ودعم تنفيذ الاتفاق الروسي التركي المعتمد في سوتشي حول الاستقرار في سوريا".