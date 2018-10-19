تقرير: نزاعات حادة داخل البيت الابيض

جرى خلاف حاد بين مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون لأمن القومي جون بولتون ورئيس طاقم البيت الأبيض الجنرال جون كيلي، اليوم الخميس، حول قضايا أمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

© Sputnik . Roman Machmutov باحث: الأشهر المقبلة تحدد مصير ترامب داخل البيت الأبيض

وأثار الخلاف قلقا كبيرا بين موظفي الإدارة في البيت الابيض خوفا من أن يقوم أي من المسؤولين، بتقديم استقالته، حسبما أفادت وكالة " سي إن إن " البريطانية.

وحسب الوكالة، إن كلا من بولتون وكيلي قاما خلال النزاع بالصراخ في وجه بعضهما بعضا، مشيرة إلى أن الحادثة كشفت الستار عن وجود خلافات عميقة كانت موجودة لأسابيع بين مساعدي ترامب الرئيسيين.

وانتقد بولتون خلال المشاجرة وزيرة الأمن الداخلي، كيرستن نيلسن ، كونها لم تتخذ إجراءات كافية للحد من الهجرة غير القانونية، الأمر الذي دفع كيلي، وهو رئيس نيلسن، إلى تقديم جواب قاس على انتقادات بولتون.

واتخذ ترامب نهاية المطاف جانب بولتون.

وانتقد ترامب مراراً وتكراراً عمل نيلسن، وحدث نزاع مرير في مايو / أيار الماضي، قامت خلاله نيلسن بكتابة مسودة الاستقالة.

وتداولت وسائل إعلام مؤخرا قيام كيلي في محادثاته الخاصة بالتحدث بفظاظة عن ترامب وعن احتمالية استقالته من منصبه، الا ان البيت الأبيض نفى هذه المزاعم.

وتستشهدت سي إن إن ببيان الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز حول هذه المسألة. والذي جاء فيه:"على الرغم من أننا لسنا غير مبالين بمشكلة الهجرة غير الشرعية، إلا أننا لسنا غاضبين من بعضنا البعض".

ولفتت ساندرز الانتباه إلى حقيقة أن سخط الإدارة سببه موقف الحزب الديمقراطي، الذي يُزعم أنه يحظر مبادرات ترامب في هذا المجال.