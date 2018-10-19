بمشاركة سياسية...الإمارات تمنح تأشيرات الدخول لــ "الجودو" الإسرائيلي

وافقت السلطات الإماراتية على مشاركة فريق الجودو الإسرائيلي في مسابقة "غراند سلام"، التي ستعقد في أبو ظبي.

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن الإمارات منحت الوفد الإسرائيلي لمنتخب الجودو تأشيرات الدخول، وهو الفريق الذي سيشارك في البطولة الدولية، التي تأتي تحت عنوان "غراند سلام".

وفد اسرائيلي سيشارك الاسبوع المقبل في #أبوظبي في مسابقة "غراند سلام"



الوزيرة #ميري_ريغيف تتوجه الى عمان بسيارة محصنة تحت حراسة أمنية مشددة ومن ثم ستقلع الى أبوظبي.



لأول مرة سيتنافس اللاعبون الإسرائيليون تحت علم #إسرائيل وعزف النشيد هاتيكفاه إذا فاز لاعب إسرائيلي بميدالية ذهبية pic.twitter.com/I3jbEaTp69 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 19, 2018

وذكر الكاتب بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن وزيرة الشباب والرياضة والعلوم الإسرائيلية، ميري رغيف، سترأس هذا الوفد الرياضي، على أن تتجه إلى أبو ظبي عن طريق مطار عمان الدولي بالأردن.

ويأمل الإسرائيليون بالفوز بالبطولة ورفع علم بلادهم، وعزف نشيد "هاتيكفاه" (الأمل) في قلب عاصمة عربية كبرى.

وجاءنا من إدارة اتحاد الجودو أن دولة #الامارات وافقت على منح الوفد الإسرائيلي تأشيرات الvisa التي ستُمنح في الأيام القريبة.



مصادر في الاتحاد الاسرائيلي تعرب عن يقينها للاحتمالات الكبيرة لفوز الوفد الإسرائيلي بميدالية ذهبية.

في هذه الحالة سيُعزف النشيد الوطني "هتيكفاه"

بالتوفيق! pic.twitter.com/LrGt1RYKic — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 19, 2018

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على السماح للاعبي الجودو الإسرائيليين بالتنافس في مسابقات "غراند سلام" الدولية، التي ستعقد، الأسبوع القادم، في أبوظبي، تحت علم إسرائيل، وعزف النشيد الوطني "هاتيكفاه"، وذلك عقب تهديد الاتحاد الدولي للجودو بإلغاء البطولة كليا، في حال لم تشارك إسرائيل فيها تحت علمها الوطني.