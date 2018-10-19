قبيل انطلاق "مسيرات العودة"...الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة قوية لحماس

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "إرهاب" حماس يجر قطاع غزة إلى منزلقات خطيرة.

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، ادعى فيها أن تداعيات "الإرهاب" تجر قطاع غزة إلى منزلقات كل مرة من جديد، وتوقف استثمار الأموال، وتقلص الموارد المقدمة للأهالي الفلسطينيين في القطاع.

أدوات الاٍرهاب وتداعياتها. ألم يأتِ الوقت للتخلص من هذا الإرهاب الذي يجرّ قطاع #غزة إلى منزلقات كل مرة من جديد والاستثمار الأموال والموارد من أجل البناء والازدهار؟ pic.twitter.com/TQkfAO5W3a — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2018

أرفق أدرعي صورا لقطاع غزة، زعم أنها سببا أو تداعيات لما أسماه "إرهاب" حماس في غزة، وهي صور لإغلاق المعابر الحدودية مع إسرائيل، خاصة كرم أبو سالم، ووقف الصيد في البحر المتوسط.

وادعى أدرعي أن إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة تسبب في إغلاق معبر إيرز الحدودي، أيضا.

أدوات الاٍرهاب وتداعياتها. ألم يأتِ الوقت للتخلص من هذا الإرهاب الذي يجرّ قطاع #غزة إلى منزلقات كل مرة من جديد والاستثمار الأموال والموارد من أجل البناء والازدهار؟ pic.twitter.com/r76o2IBUy9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2018

تأتي تغريدات أدرعي قبيل الاستعداد لمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الجمعة الثلاثين لمسيرة العودة الكبرى، التي تأتي تحت عنوان "معا غزة تنتفض والضفة تلتحم"؛ تأكيدًا على الحفاظ والتمسك بالحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك، في وجود تهديدات "إسرائيلية" متصاعدة.