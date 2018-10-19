"عقيدة ترامب"...سياسة أمريكية جديدة ضد إيران

كتب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مقالا في مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية، في عددها الأخير، الصادر اليوم الجمعة، أن السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه إيران تؤتي ثمارها نفعا، بعدما تأثر الاقتصاد الإيراني كثيرا جراء إعلان ترامب فرض عقوبات على طهران.
شبّه بومبيو البرنامج النووي الإيراني ونظيره الكوري الشمالي بالمخاطر التي أحدقت بالعالم أثناء الحرب العالمية الثانية، في القرن الماضي، موضحا أن الاقتصاد الإيراني في تراجع مستمر، في ظل اتساع حركة الاحتجاجات في الشوارع الإيرانية، وبأن التفاوض هو السبيل الوحيد أمام طهران.
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