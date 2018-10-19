"عقيدة ترامب"...سياسة أمريكية جديدة ضد إيران

قالت مجلة أمريكية إن الضغوط الأمريكية والدولية على إيران ستجبرها، في النهاية، على الدخول في المفاوضات.

كتب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مقالا في مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية، في عددها الأخير، الصادر اليوم الجمعة، أن السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه إيران تؤتي ثمارها نفعا، بعدما تأثر الاقتصاد الإيراني كثيرا جراء إعلان ترامب فرض عقوبات على طهران.

© Sputnik . Bassem Haddad بوتين: إقناع إيران بالانسحاب من سوريا ليست قضية روسيا... وعلى دمشق وطهران الاتفاق

وتحت عنوان "مواجهة إيران — استراتيجية ترامب الحكومية"، قال مايك بومبيو، في مقاله بالمجلة الاستراتيجية الأمريكية، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن، حتى الآن، على طهران، كانت فعالة.

شبّه بومبيو البرنامج النووي الإيراني ونظيره الكوري الشمالي بالمخاطر التي أحدقت بالعالم أثناء الحرب العالمية الثانية، في القرن الماضي، موضحا أن الاقتصاد الإيراني في تراجع مستمر، في ظل اتساع حركة الاحتجاجات في الشوارع الإيرانية، وبأن التفاوض هو السبيل الوحيد أمام طهران.