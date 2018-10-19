وزير الخارجية البريطاني الأسبق: الحظر على إیران تسبب في عزلة أمريكية

أشار وزیر الخارجية البریطاني الأسبق، جاك سترو، إلى أن فرض الحظر الأحادي الجانب على إيران جعل الولايات المتحدة الأمريكية في عزلة، والخطأ الأكثر جدية للسياسة الأمريكية.