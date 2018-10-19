كازاخستان تقترح عقد قمة لقادة جميع المناطق الخالية من الأسلحة النووية

ألما آتا- سبوتنيك. وقال أشيكباييف، في إحاطة إعلامية، "إن مبادرة الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، جاءت لتعزيز جهود المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وذلك في حفل افتتاح بنك اليورانيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان أغسطس/ آب 2017، أهمية كبيرة لتحقيق جهودنا الجماعية".
وتطرق، قبل ذلك، المشاركون في منتدى" آسيا-أوروبا" الدولي في بروكسل، تحت شعار "أوروبا وآسيا شريكان عالميان في حل المشاكل العالمية"، إلى القضايا القائمة للتفاعل بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية، كما دعوا للتعاون الفعال في الإعداد للمؤتمر الرابع للدول الأطراف في المناطق الخالية من الأسلحة النووية في عام 2020.
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