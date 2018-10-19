كازاخستان تقترح عقد قمة لقادة جميع المناطق الخالية من الأسلحة النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخي، يرزهان أشيكباييف، اليوم الجمعة، أن بلاده اقترحت عقد أول اجتماع لقادة جميع المناطق الخالية من الأسلحة النووية لمناقشة قضايا التعاون.

ألما آتا- سبوتنيك. وقال أشيكباييف، في إحاطة إعلامية، "إن مبادرة الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، جاءت لتعزيز جهود المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وذلك في حفل افتتاح بنك اليورانيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان أغسطس/ آب 2017، أهمية كبيرة لتحقيق جهودنا الجماعية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين يزور كازاخستان يوم 12 أغسطس للمشاركة في القمة الخامسة لدول بحر قزوين

وشدد نائب الوزير على أهمية إيجاد تقليد لتنظيم اجتماعات دورية رفيعة المستوى، مشيرا إلى أن "كازاخستان مستعدة لتنظيم أول اجتماع من هذا النوع، وبدعوة جميع قادة المناطق الخالية من الأسلحة النووية الحالية ومنغوليا، بالإضافة إلى نشطاء بارزين في هذا المجال من أجل إجراء مناقشة موضوعية للخطوات المشتركة لتعزيز التعاون بين المناطق".

وتطرق، قبل ذلك، المشاركون في منتدى" آسيا-أوروبا" الدولي في بروكسل، تحت شعار "أوروبا وآسيا شريكان عالميان في حل المشاكل العالمية"، إلى القضايا القائمة للتفاعل بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية، كما دعوا للتعاون الفعال في الإعداد للمؤتمر الرابع للدول الأطراف في المناطق الخالية من الأسلحة النووية في عام 2020.