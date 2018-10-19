وزير الخارجية البريطاني: موقفنا تجاه السعودية يأخذ بالحسبان علاقتنا الاستراتيجية

ذكر وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، أن بلاده "ستأخذ في الحسبان علاقتها الاستراتيجية مع السعودية"، عند بحث موقفها تجاه الرياض، على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، منذ نحو 18 يوما.

وبحسب وكالة "الأناضول". وقال هنت: "إذا كانت الروايات التي قرأنا عنها (حول قضية خاشقجي) صحيحة، جزء من رد فعلنا سيعتمد على رد الفعل السعودي، وما إذا كنا نشعر بأنهم يأخذونها (القضية) بجدية مثلنا".



© REUTERS / SIMON DAWSON بريطانيا: نبحث رد فعلنا بشأن قضية خاشقجي نظرا لأهمية العلاقة مع السعودية

وأضاف: "ما يزعم أنه حدث (مقتل خاشقجي ) لا يتفق إطلاقا مع قيمنا وما نؤمن به، ليس فقط لوحشيته ـ إذا حدث ذلك ـ ولكن أيضا لحقيقة أنه صحفي، هذه الأشياء، غير مقبولة، على الإطلاق عند المملكة المتحدة".وردا على سؤال حول إمكانية وقف بيع بريطانيا السلاح للسعودية، أكد "هنت" أن "الآلية الصارمة" لبيع السلاح هي التي تحدد القرار، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية مع السعودية.وتابع: "نحن لا نبيع السلاح للصين، ولا نبيعه لأي مكان بهدف الحصول على المال، كما أننا لا نبيع السلاح لبعض الحكومات الصديقة، مثل لبنان، فنحن صارمين جدا بشأن هوية من نبيعهم السلاح، ولدينا خط إرشادي صارم جدا نتبعه".كما شدد على أن "العلاقة الاستراتيجية" بين بريطانيا والسعودية، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية بينهما، توفر الأمان للناس في شوارع بريطانيا.

واختفى الصحفي السعودي، خاشقجي، الذي كان يعمل كاتبا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ويعيش في الولايات المتحدة، منذ عام 2017، في تركيا، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، في اسطنبول.