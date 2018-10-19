طائرة أمريكية تجري استطلاعا على الحدود الغربية لروسيا

وأشار موقع "PlaneRadar" إلى أن الطائرة، رقم 64-14849" لوحظت في المجال الجوي الليتواني. كما حلقت الطائرة فوق أراضي لاتفيا وإستونيا.
واقتربت الطائرة من الحدود الروسية على مسافة 52.75 كم.
09:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2018
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США, рег. номер 64-14849 #Boeing RC-135U, позывной #LUIGI16, в воздушном пространстве Литвы🇱🇹#RC135 #USAF pic.twitter.com/9gHDKEv9d6
وتجدر الإشارة إلى زيادة نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة بالقرب من الحدود الروسية مؤخرا. فقد تم رصد طائرة مسيرة استراتيجية أمريكية قبالة سواحل القرم، يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، وشوهدت أخرى بعد ذلك بيومين بالقرب من كالينينغراد.
وحثت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا على الامتناع عن مثل هذه العمليات، إلا أن البنتاغون رد على ذلك بالرفض.
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