طائرة أمريكية تجري استطلاعا على الحدود الغربية لروسيا

وأشار موقع "PlaneRadar" إلى أن الطائرة، رقم 64-14849" لوحظت في المجال الجوي الليتواني. كما حلقت الطائرة فوق أراضي لاتفيا وإستونيا.

واقتربت الطائرة من الحدود الروسية على مسافة 52.75 كم.

وتجدر الإشارة إلى زيادة نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات المسيرة بالقرب من الحدود الروسية مؤخرا. فقد تم رصد طائرة مسيرة استراتيجية أمريكية قبالة سواحل القرم، يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، وشوهدت أخرى بعد ذلك بيومين بالقرب من كالينينغراد.

وحثت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا على الامتناع عن مثل هذه العمليات، إلا أن البنتاغون رد على ذلك بالرفض.