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18:31 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    لم يستطيعوا مقاومة النوم... زعماء العالم خلال البث المباشر (فيديو)

    © Sputnik . Aleksey Nikolskiy
    العالم
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    جمعت سبوتنيك مقاطع فيديو لرؤساء ومسؤولي دول أجنبية وعربية تغلب عليهم النوم على الهواء مباشر، خلال مؤتمرات صحفية وأحداث جدية.

    ونبدأ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حاول جاهدا مقاومة النعاس خلال الاجتماع الذي جمعه مع نظيره الملديفي إيغور دودون.

    ويظهر في الفيديو حك الرئيس التركي لأنفه وإغلاقه لعيونه رغم محاولاته المتكررة لعدم النوم والتي باءت بالفشل.

    وهذه ليس المرة الأولى فقد غط أردوغان في النوم خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، مما استدعى الرئيس التركي للتدخل وطرق الطاولة بيده لإيقاظ أردوغان.

    ومن الواضح أن أدروغان ليس الوحيد فقط استسلم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن للنعاس خلال خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العام 2011 حول الميزانية الأمريكية.

    وبرر البعض سبب انحناء رأس بايدن بالقول أنه انحناء من أجل الصلاة لنجاح خطة أوباما.

    أما وزير خارجية فرنسا السابق لوران فابيوس، فقد اكتسب لقب "فابيوس النائم" وذلك بسبب حبه للنوم.

    وفي الفيديو يغفو فابيوس مباشرة على الهواء وأمام المسؤولين الجزائرين، ويمكن الملاحظة في الفيديو رفع الوزير لرأسه ويبتسم للحاضرين، ثم يغلق عينيه مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن.

    وخلال كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعى فيها الزعماء العرب إلى مواجهة "التطرف الإسلامي"، لفت الانتباه بشكل كبير وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس الذي جلس بالقرب من إيفانكا ترامب، وغط في نوم عميق خلال إلقاء ترامب لكلمته.

    التقطت كاميرات الجلسة الأولى للقمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة في الأردن، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو نائم أثناء إلقاء أمير دولة قطر حمد بن تميم كلمته أمام الحضور.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, الكويت, الجزائر, تركيا, فرنسا
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