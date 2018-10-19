ترامب في خطاب جماهيري يسخر ويؤيد الاعتداء على صحفي (فيديو)

خرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 19 أكتوبر/تشرين الأول، بتصريحات مفاجأة سخر فيها وأيد الاعتداء على صحفي.

وألقى ترامب خطابا أمام حشد من مؤيديه في مونتانا الأمريكية، وتحدث فيه عن واقعة اعتداء النائب الأمريكي، غريغ غيانفورت، على صحفي صحيفة "الغارديان" البريطانية، بن جاكوبز.

© AP Photo / Virginia Mayo ترامب: مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى متورطون في اغتيال خاشقجي

وقال الرئيس الأمريكي ساخرا في الخطاب الجماهيري: "أي شخص يطرح شخص آخر (بحركة المصارعة الشهيرة body slam)، هذا النمط المفضل من الأشخاص لي"، ثم أشار في خطابه بحركة المصارعة الشهيرة وسط ضحك الحضور.

وتابع قائلا:

الناس يهولون من الأمور، يقولون إنه اعتدى على محرر صحفي، ولكنهم ينسون أنه (غيانفورت) شخص عظيم.

وكان غيانفورت قد اعتذر عن واقعة اعتدائه على صحفي الغارديان، في خطاب فوزه بانتخابات الكونغرس، ورغم ذلك غرمته المحكمة.

وأثارت تصريحات ترامب، انتقادات وسائل إعلام أمريكية وبريطانية عديدة، وقالت صحيفة "الغارديان" إن سخرية ترامب، تحدي غير مسبوق لحرية التعبير والصحافة.

وتابعت بقولها "الأغرب أنها تأتي في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا شديدة، بسبب رفضه إدانة السعودية بشأن الأدلة المتزايدة عن تورطها في اختفاء خاشقجي".

“Any guy that can do a body slam, he’s my kind of—he’s my guy.”



Trump says “there’s nothing to be embarrassed about” when joking about Montana Rep. Gianforte’s assault of a reporter, as he mimes body slamming a person.



The crowd laughs and cheers pic.twitter.com/Cy2iO2CReK — TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 19, 2018

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ونقلت الغارديان تصريحات عن المتحدثة باسم تيريزا ماي، رئيس وزراء بريطانيا، قولها: "تصريحات ترامب، غير مقبولة، لأنه بشكل عام، نؤكد دوما على أن أي عنف أو ترهيب بحق صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق".