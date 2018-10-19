تفاصيل جديدة عن خطة الـ700 مليون دولار الإسرائيلية

أوردت مجلة "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلية، مساء أمس، الخميس، أن السلطات الإسرائيلية بصدد وضع خطة، قصيرة المدى، لاختراق القارة السمراء، عبر تصدير المزيد من السلاح الإسرائيلي، الذي ترتفع وتيرته، بمرور الوقت.

© REUTERS / AMMAR AWAD صحيفة: السلاح الإسرائيلي الأكثر سرية يدخل الأراضي الأردنية (فيديو)

وأفادت المجلة الدفاعية الإسرائيلية بأن صادرات إسرائيل من السلاح للعام الجاري وصلت إلى 100 مليار دولار، ووضعت لنفسها خطة مستقبلية على بتصدير 120 مليار دولار، للعام 2020، وطرحت أسماء مجموعة من الدول الأفريقية لتكون محلا لتصدير الأسلحة الإسرائيلية.

وذكرت المجلة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إيلي كوهين، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، وضخ خطة تأمينية لشركات تصدير الأسلحة في بلاده بما يعادل 700 مليون دولار، بزيادة ميزانيتها، خاصة ببعض الدول الإفريقية.

ومن بين هذه الدول، كينيا ب150 مليون دولار، ونيجيريا ب105 مليون دولار، وأوغندا ب70 مليون دولار، وإثيوبيا ب33 مليون دولار، وتأتي الكاميرون في المرتبة الأخيرة ب60 مليون دولار.

تأتي خطوة الوزير الإسرائيلي لتشجيع شركات تصنيع وتصدير الأسلحة على زيادة انتاجهم وتصديرهم للقارة الإفريقية، التي ترى المجلة أنها أرضية خصبة لتصدير السلاح الإسرائيلي.