منتدى "آسيم" يدعو كوريا الشمالية للتخلص من السلاح النووي بشكل نهائي

© Sputnik . Alex Vitvitsky قمة منتدى "آسيا-أوروبا" تؤكد دعمها لخطة العمل المشتركة حول إيران

بروكسل — سبوتنيك . وجاء في البيان الصادر عن القمة: "دعا القادة، كوريا الشمالية، للتخلص بشكل لا رجعة فيه، وبطريقة يمكن التحقق منها، من جميع الأسلحة النووية، وغيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية والبرامج والمرافق المتعلقة بذلك، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة ".

وأشار البيان إلى أن: "القادة دعوا كوريا الشمالية، للوفاء بالتزامها بنزع السلاح النووي بشكل كامل".

واختتم البيان: "حث (القادة) كوريا الشمالية، وبقوة على العودة، في أقرب وقت ممكن، إلى معاهدة عدم الانتشار(النووي) والضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون مع نظام المراقبة الخاص بها".

يذكر أن القمة، التي عقدت تحت شعار "أوروبا وآسيا شريكان عالميان في حل المشاكل العالمية" ناقشت كذلك الآفاق المستقبلية لتطوير هذا المنتدى والمسائل المتعلقة بتطوير التعاون العملي في المحاور ذات الأولوية. كذلك جرى في القمة تبادل آراء حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية الملحة. وجاء بيان القمة ليعكس الرؤية العامة حول طرق تعميق التعاون المتنوع بين أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى المواقف المتفق عليها من القضايا المحورية في جدول الأعمال الدولي.