بالفيديو... قطار يدهس عشرات الأشخاص في الهند

وقال تلفزيون تايمز ناو، إنهم لم يسمعوا صوت القطار وهو يقترب بسبب ضوضاء نتجت عن ألعاب نارية جرى إطلاقها في مهرجان هندوسي، حيث ركض كثير منهم نحو مسارات السكك الحديدية ولا يعرفون أن القطار القادم من باثانكوت كان يتجه نحوهم بسرعة عالية، إذ إن الدخان المتصاعد الألعاب النارية قد حجب الرؤية أيضا.
وبحسب موقع "إنديا تودي"، لا يزال عدد القتلى والجرحى غير واضح، لكن مصادر مختلفة نقلت أن أعداد مختلفة للضحايا حيث تتراوح بين 30 و60 قتيلا.
Train runs into over 300 people gathered near railway tracks to burn a Ravan effigy near Amritsar. Reports suggest around 50 casualties, toll expected to rise.— Opinion India (@OpinionInd) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨
Caution: Disturbing footage. pic.twitter.com/dU1iqF9cSN
وقبل أن يتعامل سائقو القطارات مع الوضع دهس العديد من الناس تحت العجلات.
ولم تستطع الشرطة إعطاء تفاصيل حول عدد الأشخاص الذين تم سحقهم في الحادث، حيث تم نقل العديد من الناس إلى المستشفيات القريبة.
People were unaware that the train would come suddenly, says @manjeet_sehgal as he shares details of the horrific #AmritsarTrainTragedy— India Today (@IndiaToday) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨
Live: https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/9TUc601HY4
وقال رئيس الوزراء نارندرا مودي، إن المأساة "مقلقة للغاية"، مشيرا إلى أنه طلب من المسؤولين المعنيين تقديم مساعدة فورية.
Extremely saddened by the train accident in Amritsar. The tragedy is heart-wrenching. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones and I pray that the injured recover quickly. Have asked officials to provide immediate assistance that is required.— Narendra Modi (@narendramodi) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨
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