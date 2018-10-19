بالفيديو... قطار يدهس عشرات الأشخاص في الهند

قالت قنوات تلفزيونية، إن هناك مخاوف من مقتل عشرات الأشخاص بعدما دهس قطار أناسا في ولاية البنجاب بشمال الهند، اليوم الجمعة.

وقال تلفزيون تايمز ناو، إنهم لم يسمعوا صوت القطار وهو يقترب بسبب ضوضاء نتجت عن ألعاب نارية جرى إطلاقها في مهرجان هندوسي، حيث ركض كثير منهم نحو مسارات السكك الحديدية ولا يعرفون أن القطار القادم من باثانكوت كان يتجه نحوهم بسرعة عالية، إذ إن الدخان المتصاعد الألعاب النارية قد حجب الرؤية أيضا.

وبحسب موقع "إنديا تودي"، لا يزال عدد القتلى والجرحى غير واضح، لكن مصادر مختلفة نقلت أن أعداد مختلفة للضحايا حيث تتراوح بين 30 و60 قتيلا.

Train runs into over 300 people gathered near railway tracks to burn a Ravan effigy near Amritsar. Reports suggest around 50 casualties, toll expected to rise.



Caution: Disturbing footage. pic.twitter.com/dU1iqF9cSN — Opinion India (@OpinionInd) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

وقبل أن يتعامل سائقو القطارات مع الوضع دهس العديد من الناس تحت العجلات.

ولم تستطع الشرطة إعطاء تفاصيل حول عدد الأشخاص الذين تم سحقهم في الحادث، حيث تم نقل العديد من الناس إلى المستشفيات القريبة.

People were unaware that the train would come suddenly, says @manjeet_sehgal as he shares details of the horrific #AmritsarTrainTragedy

Live: https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/9TUc601HY4 — India Today (@IndiaToday) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

وقال رئيس الوزراء نارندرا مودي، إن المأساة "مقلقة للغاية"، مشيرا إلى أنه طلب من المسؤولين المعنيين تقديم مساعدة فورية.