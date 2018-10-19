"خاشقجي" تصل إلى الأمم المتحدة... وغوتيريش يريد محاسبة الجناة

أكد المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش يريد محاسبة الجناة في قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن غوتيريش يريد بالفعل محاسبة الجناة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

يشار إلى أن الأمم المتحدة طالبت، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، السعودية بالتعاون مع السلطات التركية في مساعيها الرامية إلى الكشف عن مصير الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي.

وكشف استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مسؤولين أمميين كبارا أجروا اتصالات مع الرياض بخصوص قضية الصحفي السعودي، الذي اختفت آثاره عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أيام.