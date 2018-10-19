"خاشقجي" تصل إلى الأمم المتحدة... وغوتيريش يريد محاسبة الجناة

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن غوتيريش يريد بالفعل محاسبة الجناة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".
#عاجل| المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: "#غوتيريش" يريد محاسبة الجناة في قضية اختفاء #خاشقجي (مؤتمر صحفي) pic.twitter.com/jTJTNbcwNV— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 19, 2018
يشار إلى أن الأمم المتحدة طالبت، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، السعودية بالتعاون مع السلطات التركية في مساعيها الرامية إلى الكشف عن مصير الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي.
وكشف استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مسؤولين أمميين كبارا أجروا اتصالات مع الرياض بخصوص قضية الصحفي السعودي، الذي اختفت آثاره عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أيام.
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