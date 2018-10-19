صحيفة: إسرائيل مصدر رئيسي لأدوات التجسس على المدنيين حول العالم

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، أن إسرائيل أضحت واحدة من كبار الدول الرئيسة المصدرة لبرامج التجسس والتقنيات السيبرانية حول العالم، وبأن تلك البرامج تستغل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك من قبل الأنظمة الديكتاتورية للتجسس على المدنيين، خاصة المعارضين منهم والمنشقين.

© Fotolia / Brian Jackson جهاز مكافحة التجسس التشيكي يتحدث عن عمليات لهاكرز تابعين لـ"حزب الله"

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن الشركات الإسرائيلية ساهمت في مكافحة موجات العنف والاختطاف في كثير من بلدان العالم، منها موزمبيق، في مواجهة حالات الخطف، وفي بوتسوانا في القتال ضد الصيد غير المشروع.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنها قامت بتحقيق اشترك فيه أكثر من 100 مصدر في 15 دولة حول العالم، أكدت من خلاله أن انتشار برامج التجسس الإسرائيلية منتشرة في 130 دولة حول العالم، منها بعض دول الخليج، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، مثل جنوب السودان.

وكانت الصحيفة العبرية قد كتبت تحت عنوان "شركات التجسس الإسرائيلية تساعد الديكتاتوريين حول العالم في ملاحقة المنشقين والمعارضين" أن تلك الشركات أو برامج التجسس الإسرائيلية ساهمت في مساعدة كثير من هؤلاء الديكتاتوريين حول العالم.