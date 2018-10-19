المركزي الأمريكي يراقب قضية خاشقجي وتأثيرها المحتمل على سوق النفط

قال رافاييل بوستيك رئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا اليوم الجمعة إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يتابعون تطورات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واحتمال أن أي عقوبات على السعودية قد تؤدي إلى إضطرابات في أسواق النفط.

وسئل بوستيك عن المخاطر على آفاق الاقتصاد الأمريكي فذكر المخاطر الجيوسياسية بشكل عام والمحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و"الوضع السعودي والسؤال بشأن ما إذا كان ما حدث لذلك الصحفي سيؤدي إلى عقوبات قد تؤثر على أسواق النفط".

© REUTERS / OSMAN ORSAL وسط توترات بشأن السعودية... هكذا تأثرت أسعار النفط العالمية باختفاء خاشقجي

وأضاف قائلا:"لا نعرف ما سيحدث، لكننا نراقب الوضع"، وفقا لوكالة " رويترز ".

ولا يزال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق، بشكل مستقل، من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.