مفوضية حقوق الإنسان: حالات التسمم في البصرة مستمرة ووصلت إلى 114 ألف حالة

أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة جنوبي العراق اليوم الجمعة، عن قلقه الشديد لعدم توقف حالات التسمم في المحافظة رغم انخفاض درجات الحرارة، ووصول أعدادها إلى 114 ألف حالة تسمم .

بغداد —سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب:"يؤكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، مطالبته الحكومتين المركزية والمحلية، باتخاذ خطوات جادة ومهنية توازي مكانة البصرة وتضحيات أهلها"، معربا عن"قلقه الشديد لعدم توقف حالات التسمم رغم انخفاض درجات الحرارة ووصول أعدادها إلى 114 ألف حالة تسمم".

© REUTERS / Essam al-Sudani لجنة لتقصي الحقائق تكشف ما حدث خلال مظاهرات البصرة

وشدد المكتب على:"استمراره في رفع الشكاوى إزائها إلى رئاسة الاستئناف التي أحالتها إلى محاكم التحقيق المختصة"، داعيا "المواطنين إلى تسجيل شكاواهم".

هذا وشهدت محافظة البصرة، الغنية بالنفط جنوبي العراق، مظاهرات خلال الأشهر القليلة الماضية ضد البطالة، وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما سجلت آلاف الإصابات بالتسمم وبمشاكل في الجهاز الهضمي بفعل تلوث المياه.

واشتدت حدة التظاهرات خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق، كما أضرم متظاهرون غاضبون النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.