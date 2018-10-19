تظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات فورية على السعودية (صور)

وبدأت المظاهرة عند الظهر أمام البيت الأبيض، وطالب أعضائها الرئيس ترامب بالتوقف عن المحافظة على ماء الوجه، كما طالب المحتجون بوقف بيع الأسلحة للسعودية، التي تقتل الأبرياء في اليمن، كما نقلت مراسلة وكالة "سبوتنيك".

وحمل المحتجون المشاركون في الاحتجاج الذي نظمته مجموهة "كود بينك" ملصقات محلية الصنع وصور لخاشقجي، وارتدى أحدهم قناع ترامب وحمل ملصقا كتب عليه "أنت تعيش في فندقي، وأنا أبيعك سلاح".

تظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات فورية على السعودية بسبب خاشقجي © Photo / Leah Millis

تظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات فورية على السعودية بسبب الصحفي جمال خاشقجي © REUTERS / Leah Millis

تظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات فورية على السعودية بسبب خاشقجي © REUTERS / Leah Millis 1 / 3 © Photo / Leah Millis تظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات فورية على السعودية بسبب خاشقجي

وذكرت إحدى المتظاهرات أنه سيتم في وقت لاحق تقديم عريضة موقعة من حوالي الألف شخص مطالبين فيها بعقوبات فورية على السعودية.

وبعد التظاهر أمام البيت الأبيض، سيسير المتظاهرون إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية ثم يتوجهون إلى السفارة السعودية.