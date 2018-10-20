قائمة أفضل الأسلحة النارية في العالم... ضمنها أخطر 5 بنادق

وتبين من القائمة التي نشرتها بوابة "ذي ناشيونال إنترست" أنه في طليعة أفضل وأخطر الأسلحة النارية الخفيفة 5 بنادق.

© Sputnik . تاريخ بندقية كلاشنكوف الأسطورية بالصور والأرقام

وتضم قائمة أخطر 5 بنادق في العالم بندقية روسية تعرف بـ"رشاش كلاشنيكوف" نسبة إلى مخترعه ميخائيل كلاشنيكوف.

وتم اعتماد رشاش كلاشنيكوف سلاحاً للقوات المسلحة في الاتحاد السوفيتي في عام 1949.

وفي سبعينات القرن الماضي ظهرت نسخة جديدة متطورة من رشاش كلاشنيكوف تعرف اختصارا بـ"أ كا-74".

وفي مطلع الألفية الثالثة تم إدخال تعديلات وتحسينات على رشاش "أ كا-74" لتظهر في عام 2015 نسخته الحديثة "أ كا-74إم".

والآن يعد رشاش كلاشنيكوف ونسخه السلاح الناري الأكثر انتشارا في العالم.

وتتضمن القائمة إلى جانب رشاش كلاشنيكوف، بندقية M4 الأمريكية وبندقية SA80A2 الانجليزية وبندقية FAMAS الفرنسية وبندقية HK416 الألمانية.