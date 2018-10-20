انطلاق الانتخابات التشريعية في أفغانستان

كابول — سبوتنيك. وبحسب التلفزيون الحكومي، فتحت المراكز أبوابها في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (2:30 صباحا بتوقيت غرينتش) على أن تستمر حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم.

© AFP 2018 / Noorullah Shirzada مقتل مرشح للانتخابات التشريعية في أفغانستان إثر استهداف مكتبه

وأدلى الرئيس أشرف غني ، يرافقه عدد من أعضاء الطاقم الوزاري وكبار المسؤولين في الدولة بالإدلاء بأصواتهم، في إحدى المدارس القريبة بمحيط القصر الرئاسي في كابول.

وتجرى الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة للغاية بعد الاعتداءات الأخيرة، إذ يشارك نحو 69 ألف عنصر بتأمين يوم الانتخابات في عموم أرجاء البلاد.

وتجري في أفغانستان اليوم السبت 20 أكتوبر/تشرين الأول، انتخابات برلمانية، بعد تأجيل دام عامين بسبب عدم استقرار الوضع في البلاد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 8.8 مليون شخص ولكن من المعتقد أن عددا، يقدره البعض بما يصل إلى 50% أو أكثر، مسجل بطريق التحايل أو بشكل غير سليم. ويتنافس نحو 2450 مرشحا على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 250 مقعدا من بينها مقعد مخصص لأقلية السيخ. وبموجب الدستور يراجع البرلمان القوانين ويصدق عليها ولكن ليس له سلطة حقيقة تذكر، وفقا لرويترز.

وفي محاولة لضمان نزاهة الاقتراع، تقرر إدخال تقنية تسجيل الناخبين بالاستدلال البيولوجي.

لكن يخشى كثيرون من أن تزيد التقنية التي أدخلت على عجالة والتي لم تختبر من قبل من الارتباك دون أن تقضي على التزوير.

وجرت آخر انتخابات برلمانية في أفغانستان في عام 2010.