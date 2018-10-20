إصابة 30 شخصا في تفجير قرب مركز للاقتراع في كابول

أعلن مشفى منظمة الطوارئ الإيطالية في أفغانستان وصول 30 جريحا بينهم طفل واحد، إثر التفجير الذي وقع قرب مركز للاقتراع في العاصمة كابول.

كابول- سبوتنيك وقالت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، "وصلنا 30 جريحا بينهم طفل واحد، حتى الآن، في مركز الجراحة، بعد انفجار بالقرب من مركز اقتراع في كابول".

© REUTERS / OMAR SOBHANI انفجارات تهز عددا من مراكز التصويت في العاصمة الأفغانية كابول

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت، اليوم السبت، 20 أكتوبر/تشرين الأول، وقوع 3 انفجارات في العاصمة كابول، في الوقت الذي توافد فيه الناخبون على مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وقالت وكالة أنباء "آوا" المحلية: "أكدت الداخلية وقوع 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من العاصمة، لكنها لم تسفر عن ضحايا".

ونقلت قناة "طلوع" المحلية صورا لتوافد الناخبين والناخبات للتصويت في مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد.

وفتحت المراكز الانتخابية في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم، إيذانا بانطلاق الانتخابات التشريعية، التي ستقام في 32 ولاية من أصل 34، وقام الرئيس أشرف غني في الدقائق الأولى بالإدلاء بصوته.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.