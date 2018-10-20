موقع يكشف ماذا طلب ترامب من نتنياهو

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقليص حجم الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الحالي.

وبحسب وكالة "سما". تعارض الإدارة الأمريكية شن عملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، وهو ما طلبه الرئيس الأمريكي من نتنياهو، بشكل شخصي، خلال الفترة الماضية.

© AFP 2018 / STRINGER نصر الله: ما سيحدث في غزة خلال الساعات مهم للمنطقة بأسرها

وأضاف أن الموقف الأمريكي ينبع من مخاوف داخل الحزب الجمهوري الأمريكي من احتمال تورط الجيش الإسرائيلي في قتل مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة، ومن ثم لن يخدم الأمر صورة الحزب الحاكم خلال انتخابات الكونغرس، التي ستنعقد الشهر المقبل.وتابع الموقع أن إسرائيل بالفعل تقود حملة "مناشدات" دولية، هدفها حث دول العالم على التدخل لتهدئة الأجواء، بحيث تستطيع حكومة اليمين الإسرائيلية أن تمتنع عن تنفيذ عمل عسكري.

وكانت القناة الثانية العبرية قد نشرت أمس، الجمعة، أن ترامب بعث برسول جديد إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بهدف إقناعه بالانضمام للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وبعدها الموافقة أو الإجبار على الموافقة على "صفقة القرن".