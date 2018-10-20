موقع يكشف ماذا طلب ترامب من نتنياهو

وبحسب وكالة "سما". تعارض الإدارة الأمريكية شن عملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، وهو ما طلبه الرئيس الأمريكي من نتنياهو، بشكل شخصي، خلال الفترة الماضية.
وتابع الموقع أن إسرائيل بالفعل تقود حملة "مناشدات" دولية، هدفها حث دول العالم على التدخل لتهدئة الأجواء، بحيث تستطيع حكومة اليمين الإسرائيلية أن تمتنع عن تنفيذ عمل عسكري.
وكانت القناة الثانية العبرية قد نشرت أمس، الجمعة، أن ترامب بعث برسول جديد إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بهدف إقناعه بالانضمام للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وبعدها الموافقة أو الإجبار على الموافقة على "صفقة القرن".
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