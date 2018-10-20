الجيش الإسرائيلي يتهكم على "سرداب" نصر الله

تهكم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مجددا، على وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريده له على صفحته الشخصية على "تويتر"، أن سبق له الحديث عما أسماه باستخدام مطار بيروت الدولي لأغراض "إرهابية".

وقال أدرعي:

معالي الوزير جبران باسيل، ألم نتحدث عن استخدام مطار بيروت الدولي لأغراض إرهابية؟ هل أنت بصدد ترتيب جولة إعلامية جديدة أم نصرالله لم يرد في السرداب لغاية الان.

معالي الوزير جبران #باسيل @Gebran_Bassil ألم نتحدث عن استخدام #مطار_بيروت الدولي لأغراض إرهابية؟

هل انت بصدد ترتيب جولة إعلامية جديدة أم #نصرالله لم يرد في السرداب لغاية الان؟

(نقلا عن شبكة فوكس نيور الامريكية) pic.twitter.com/DLs3xzJDvU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2018

يشار إلى أن أدرعي يتساءل، دوما، عن مقر حسن نصر الله، ويبعث برسائل عبر تغريداته لجبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، يتهكم فيه على زيارته لمطار بيروت، التي أدعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حزب الله يستخدمه لإخفاء صواريخه، أو بمكان بالقرب من المطار نفسه.