لمواجهة العقوبات الأمريكية... إيران والهند يستخدمان الروبية والريال في مشروع مشترك

قال مسؤول هندي، رفيع المستوى، إن الهند وإيران ستستخدمان الروبية والريال في تنفيذ مشروع ميناء جابهار (جنوب شرقي إيران).

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا". يأتي هذا المشروع، لمواجهة الجولة الجديدة من الحظر الأمريكي الذي سيفرض على إيران، اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأكد المسؤول الهندي على عزم بلاده مواصلة التعاون مع إيران في تنفيذ مشروع جابهار، حتى إن لم تنجح مساعي بلاده في الحصول على إعفاء بشأن الحظر المفروض علي ايران من جانب واشنطن، وتوظيف عملتي البلدين في التبادل المالي.