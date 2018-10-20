مظاهرات في تايوان للمطالبة بالاستقلال عن الصين

تظاهر بضعة آلاف من المؤيدين للاستقلال في تايبه عاصمة تايوان، اليوم السبت، احتجاجا على "تنمر" بكين، داعين لتنظيم استفتاء على إعلان الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي رسميا الاستقلال عن الصين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نظمت جماعة تأسست قبل ستة أشهر تدعى تحالف فورموسا، المظاهرة التي تعد واحدة من أكبر المظاهرات في تايوان هذا العام.

وتجمع المحتجون قرب مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تنتمي إليه الرئيسة تساي إينج وين.

© AFP 2018 / SAM YEH تايوان تعزز أمنها لمواجهة الصين

وتدهورت العلاقات بين تايوان والصين منذ تولت تساي الرئاسة في عام 2016، إذ تشتبه الصين في أنها تسعى للدفع نحو استقلال رسمي وهو أمر يعد خطا أحمرا بالنسبة لبكين.

وتعتبر الصين تايوان إقليما مارقا ولم تستبعد قط استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي لسيطرتها.

وكثفت بكين هذا العام الضغوط العسكرية والدبلوماسية ونفذت تدريبات جوية وبحرية حول الجزيرة وأقنعت ثلاثا من الحكومات القليلة التي ما زالت تدعم تايوان بالتوقف عن هذا الدعم.

وقال محتجون إن على حكومة تساي مقاومة الصين ونادوا بتنظيم استفتاء على الاستقلال لتجنب "ابتلاع" تايوان. وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا مزيد من التنمر، لا مزيد من التبعية".