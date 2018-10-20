رغم التهديدات الأمريكية إندونيسيا تشتري مقاتلات "سو-35"

لا تنوي إندونيسيا إلغاء صفقة شراء مقاتلات "سو-35" من روسيا.

أعلن ذلك وزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد ريكودو في 20 أكتوبر/تشرين الأول أثناء حضوره لاجتماع وزراء دفاع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا في سنغافورة.

وذكر تقرير نشرته صحف روسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإندونيسي قال "لن نلغي العقد بل سنستمر في تنفيذه".

وتتحدى جاكرتا بذلك واشنطن التي ما فتئت تهدد بمعاقبة دول العالم التي تشتري الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" هي التي أعلنت في الخامس من أكتوبر عن تأجيل توريد طائرات "سو-35" لإندونيسيا لكيلا تطال الأخيرة قيود أمريكية ممكنة.

ووقعت إندونيسيا عقدا في شباط/فبراير الماضي لاستيراد 11 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز "سو-35" من روسيا.

ويجب أن تتسلمها إندونيسيا خلال عامين.