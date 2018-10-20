مسدس جديد يستخدمه الجيش الإسرائيلي في "خان الأحمر"

استخدم الجيش الإسرائيلي مسدسا كهربائيا جديدا، في قرية "خان الأحمر" لأول مرة، منذ التعرف عليه.

ووفقا للموقع الإلكتروني "معا". بدأ اقتحام قرية "خان الأحمر" باستفزاز المرابطين فيها، بهدف تجربة تأثير هذا المسدس، فالاقتحام والاعتداء كان بلا أي سبب، سوى لتجربة المسدس الجديد.

وأظهرت الصور التي التقطها المصورون الصحفيون استخدام القوات الخاصة لمسدس "تاسر"، وهو مسدس صاعق كهربائي يستخدم للمرة الأولى، ذو لون أصفر.