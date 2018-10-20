قواعد إرشادية للمواجهات العسكرية بين طائرات الصين والولايات المتحدة

تأخذ دول عظمى في الحسبان مسألة حصول مواجهات غير متوقعة بين طائراتها العسكرية، ولذلك بدأت باتخاذ "من حيث المبدأ" قواعد إرشادية في حال حدوث تلك المواجهات.

وافقت عدة دول منها الولايات المتحدة والصين اليوم السبت 20 تشرين الأول/ أكتوبر "من حيث المبدأ" على قواعد إرشادية للعمل في حالة المواجهات غير المتوقعة بين طائراتها العسكرية، لتنضم بهذا إلى عشر دول بجنوب شرق آسيا أقرت بالفعل هذا الاتفاق.

وقالت رويترز: "إلى جانب أكبر اقتصادين في العالم، انضمت استراليا والهند واليابان ونيوزيلندا وروسيا وكوريا الجنوبية مبدئيا للاتفاق الذي أقرته رابطة دول جنوب شرق آسيا يوم أمس الجمعة، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر بعد اجتماع وزراء دفاع الدول الثماني عشرة في سنغافورة".

وتعتبر القواعد الإرشادية "غير ملزمة" وتستند إلى قواعد عمل خلال المواجهات البحرية كانت جميع الدول الثماني عشرة قد أقرتها العام الماضي بهدف تقليص المخاطر عقب تزايد حركة المرور البحري والجوي في السنوات الأخيرة.

وتمت الإشادة بقواعد العمل الجوي بوصفها الأولى من نوعها في العالم، وإن كانت هناك اتفاقات مماثلة على مستويات ثنائية، فالولايات المتحدة والصين وقعتا على سبيل المثال اتفاقا ثنائيا عام 2015 يتعلق بخط عسكري ساخن وقواعد عمل خلال المواجهات الجوية.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس نظيره الصيني وي فنع خه، يوم الخميس بأن البلدين بحاجة لتعميق العلاقات رفيعة المستوى لمعالجة أي توترات وكبح خطر حدوث أي اشتباك غير مقصود.