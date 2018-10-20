الجيش الإسرائيلي يشن غارة على غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرة عسكرية أغارت على منطقة جنوب قطاع غزة، بزعم إطلاق بالونات حارقة تجاه إسرائيل.

وقال أدرعي في تغريده له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت:

أغارت طائرة عسكرية على خلية مخربين، قامت بإطلاق بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

#عاجل اغارت طائرة عسكرية على خلية مخربين قامت بإطلاق #بالونات_حارقة من جنوب قطاع #غزة باتجاه الاراضي الإسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2018

يشار إلى أن وسائل الإعلام العبرية قد أكدت اليوم، السبت، أن "مسيرة العودة" التي انطلق بمشاركة من آلاف الفلسطينيين، مساء أمس، الجمعة، والتي خرجت بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، كانت الأهدأ والأقل عددا منذ انطلاق "مسيرات العودة الكبرى" في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.