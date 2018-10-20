مقتل 10 على الأقل في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية

ووقع الانفجار في الوقت الذي تجري فيه انتخابات برلمانية كانت السلطات تخشى استهدافها في هجمات، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Ramil Sitdikov انطلاق الانتخابات التشريعية في أفغانستان

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية، صباح اليوم السبت، وقوع 3 انفجارات في كابول، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الأفغانية غلا جان صياد تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، حتى يوم غد الأحد، في مراكز الاقتراع التي لم تفتح أبوابها حتى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت.

ونقل التلفزيون الوطني الأفغاني، اليوم، عن صياد قوله إن "المراكز التي لم تفتح أبوابها حتى الساعة الواحدة [ظهراً] بالتوقيت المحلي [8:30 صباحا بتوقيت غرينتش] بعد ظهر اليوم، ستجري فيها الانتخابات غداً الأحد".

وأضاف صياد "في المراكز الانتخابية التي وصل إليها الموظفون متأخرين، أو وصلتها المواد الانتخابية بشكل متأخر سيتم تمديد العمل فيها حتى الساعة الثامنة مساء".

ولفت صياد إلى أن "عدد المحطات الانتخابية التي لم تفتح حتى الآن 316 مركزاً من أصل 5070".

وتعذر فتح بعض المراكز الانتخابية في أفغانستان في الوقت المحدد صباح اليوم السبت، بينما عانت مراكز أخرى من مشكلات تقنية في الأجهزة البيوميترية المخصصة للتصويت.

وأدلى رئيس البلاد، أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي عبد الله عبد الله (رئيس الوزراء)، بصوتيهما في الدقائق الأولى في مركزين منفصلين بالعاصمة كابول.