سوريا تبعث برسالتين للأمم المتحدة بشأن مقتل 62 في قصف للتحالف الدولي

دمشق — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم السبت: "وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الجريمة التي ارتكبتها طائرات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة أمس والتي أدت لاستشهاد ما يزيد على 62 مدنيا سوريا في قريتي السوسة والبوبدران في ريف محافظة دير الزور".
وقتل 62 مدنيا جراء قصف لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور جنوب شرقي سوريا.
واتهم المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري، في وقت سابق، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد المدنيين بمحافظة دير الزور بقصفها بقنابل محظورة، متهما كذلك المجموعة المصغرة حول سوريا بدعم الإرهاب وتعطيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية.
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