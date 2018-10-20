سوريا تبعث برسالتين للأمم المتحدة بشأن مقتل 62 في قصف للتحالف الدولي

طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق مستقل فيما وصفته بجرائم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، مشددة في رسالتين بعثتهما للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانتها لمقتل 62 شخصا بقصف نفذته طائرات التحالف على قريتين في ريف دير الزور.

دمشق — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم السبت: "وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الجريمة التي ارتكبتها طائرات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة أمس والتي أدت لاستشهاد ما يزيد على 62 مدنيا سوريا في قريتي السوسة والبوبدران في ريف محافظة دير الزور".

© AP Photo / French Army مقتل أكثر من 60 مدنيا جراء قصف التحالف الدولي لدير الزور السورية

وأضافت الخارجية: " سوريا تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في منع هذه الاعتداءات وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومعاقبة المعتدين".

وقتل 62 مدنيا جراء قصف لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على قريتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور جنوب شرقي سوريا.

واتهم المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري، في وقت سابق، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد المدنيين بمحافظة دير الزور بقصفها بقنابل محظورة، متهما كذلك المجموعة المصغرة حول سوريا بدعم الإرهاب وتعطيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية.