أردوغان للوفد السعودي: قنصلكم في إسطنبول يتصرف بتهور

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فحوى حوار جرى بينه وبين وفد سعودي، عقب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

© AP Photo / Yasin Bulbul السعودية توضح دور أردوغان في الكشف عن مقتل خاشقجي

وقال الرئيس أردوغان للوفد السعودي في تصريحات سابقة لإعلان السعودية مقتل خاشقجي "لديكم قنصل يتصرف بتهور، يقوم باستقبال مراسل لإحدى الوكالات الإعلامية، وبفتح له خزانات القنصلية، والحقيقة لا يمكن فهم تصرفات هذا القنصل". بحسب ما ذكره أردوغان للصحفيين ونقله موقع "ترك برس ".

وأوضح الرئيس التركي أثناء عودته من مولدافيا، أنه أبلغ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، بالتصرفات غير اللائقة للقنصل السعودي محمد العتيبي، وأن الملك تقبل هذا الانتقاد بكل رحابة صدر.

وبخصوص اختفاء خاشقجي أوضح أردوغان أن على المملكة العربية السعودية، كشف مصير الصحفي، وأن القول بأنه خرج من القنصلية لا يكفي.

وتابع قائلا: "تركيا تقوم بكل ما يقع على عاتقها من أجل كشف مصير خاشقجي وكيفية اختفائه، وكافة مؤسسات الدولة المعنية بالقضية تعمل ليل نهار، لأنه من غير الممكن إهمال هذه المسألة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت المملكة العربية السعودية، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار واشتباك بالأيدي مع أشخاص سعوديين كانوا يناقشونه بشأن عودته إلى البلاد.