القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس

اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، محافظ القدس، عدنان غيث، حسبما أبلغ شهود عيان وكالة "سبوتنيك".

رام الله، سبوتنيك. وذكر شهود العيان أن "قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت محافظ القدس، عدنان غيث، من بلدة بيت حنينا في مدينة القدس".



© Sputnik . Boshra Al-Futiani وزير الخارجية الفلسطيني: أنباء تغير موقف أستراليا إزاء القدس تدعو للحزن

ويأتي اعتقال غيث ضمن حملة اعتقالات واسعة في إقليم (قيادة) القدس في حركة فتح.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل تواصل اشتراك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة في "مسيرات العودة" الكبرى، بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وهي المسيرات التي بدأت، في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.

يذكر أن تال ليف رام، المحلل السياسي لصحيفة "معاريف" العبرية، كتب، صباح اليوم، السبت، أن أدوات اللعب تغيرت في قطاع غزة، وبات لحركة حماس بوجه خاص، وقطاع غزة، بوجه عام، أداة اللعب أو الهجوم على الجيش الإسرائيلي، وهو تغير نوعي واستراتيجي جديد في إسرائيل.

وأورد المحلل السياسي للصحيفة العبرية تحت عنوان "غزة أم المفاجآت: والجيش الاسرائيلي أصبح جيش الرد، وليس جيش المبادرة"، أن الجولات الأخيرة في قطاع غزة، والتي تتواكب مع خروج مسيرات العودة تؤكد أن تشير إلى وجود تغير كبير في السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، بالسلب، حيث تركت تل أبيب الباب مفتوحا لحماس لمواصلة هجماتها على المدنيين في منطقة غلاف غزة.