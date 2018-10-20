في اليوم الأول للانتخابات الأفغانية... عشرات القتلى والجرحى خلال 100 اعتداء

سقط عشرات القتلى والجرحى الأفغانيين، إثر أكثر من 100 اعتداء إرهابي وقعوا، اليوم، السبت، خلال اليوم الأول للاقتراع في الانتخابات التشريعية في أفغانستان.

كابول —سبوتنيك. وقال معاون وزير الداخلية الأفغاني، أختر إبراهيمي، في مؤتمر صحفي، اليوم، السبت، إن "الاعتداءات التي حدثت من السابعة صباحا حتى السادسة مساء، في عموم البلاد، جاءت كما يلي: 71 هجوما بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، تمت على المراكز الانتخابية، و26 هجوما على حواجز أمنية، و4 انفجارات استهدفت القوات الأمنية".

© Sputnik . Ramil Sitdikov انطلاق الانتخابات التشريعية في أفغانستان

وأضاف إبراهيمي إن "نتيجة التحركات التي قام بها الأعداء، استشهاد جندي من الجيش، وإصابة 19، واستشهاد 27 مدنيا، وإصابة نحو 100 شخص"، وتابع "من جانب الأعداء [المجموعات المسلحة]، قٌتل 31 عنصرا بينهم 4 من القيادات، وألقي القبض على 10، وأصيب 8 بجراح".

وفتحت المراكز الانتخابية في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم، إيذانا بانطلاق الانتخابات التشريعية، التي ستقام في 32 ولاية من أصل 34، وقام الرئيس، أشرف غني، في الدقائق الأولى بالإدلاء بصوته.