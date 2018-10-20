في اليوم الأول للانتخابات الأفغانية... عشرات القتلى والجرحى خلال 100 اعتداء

كابول —سبوتنيك. وقال معاون وزير الداخلية الأفغاني، أختر إبراهيمي، في مؤتمر صحفي، اليوم، السبت، إن "الاعتداءات التي حدثت من السابعة صباحا حتى السادسة مساء، في عموم البلاد، جاءت كما يلي: 71 هجوما بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، تمت على المراكز الانتخابية، و26 هجوما على حواجز أمنية، و4 انفجارات استهدفت القوات الأمنية".
وفتحت المراكز الانتخابية في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم، إيذانا بانطلاق الانتخابات التشريعية، التي ستقام في 32 ولاية من أصل 34، وقام الرئيس، أشرف غني، في الدقائق الأولى بالإدلاء بصوته.
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