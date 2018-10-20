مسؤول إيراني: العقوبات الأمريكية تقرب الدول المستقلة إلى بعضها البعض

أكد السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي، أن السياسات الأمريكية الأحادية الجانب والمعتمدة على سلاح العقوبات ستساهم في تقريب الدول المستقلة إلى بعضها البعض.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أشار مهدي سنائي إلى المحادثات الثلاثية بين إيران وروسيا والهند، وأكد أن هذه المحادثات تجري بحضور مراكز الدراسات في الدول الثلاث.

© REUTERS / Raheb Homavandi لمواجهة العقوبات الأمريكية... إيران والهند يستخدمان الروبية والريال في مشروع مشترك

وأضاف السفير الإيراني لدى روسيا، أن السياسات الأمريكية الأحادية الجانب والمعتمدة على سلاح العقوبات ستساهم في تقريب الدول المستقلة إلى بعضها البعض.

وكان قال مسؤول هندي، رفيع المستوى، إن الهند وإيران ستستخدمان الروبية والريال في تنفيذ مشروع ميناء جابهار (جنوب شرقي إيران).

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا". يأتي هذا المشروع، لمواجهة الجولة الجديدة من الحظر الأمريكي الذي سيفرض على إيران، اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكر غوبال كريشنا، مساعد وزير الملاحة البحرية والنقل البري الهندي أن نيودلهي تخطط لإنجاز عملية التبادل المالي بالروبية والريال الإيراني في تنفيذ مشروع جابهار، وإبعاد اليورو والدولار عن التبادل المالي فيه.

وأكد المسؤول الهندي على عزم بلاده مواصلة التعاون مع إيران في تنفيذ مشروع جابهار، حتى إن لم تنجح مساعي بلاده في الحصول على إعفاء بشأن الحظر المفروض علي ايران من جانب واشنطن، وتوظيف عملتي البلدين في التبادل المالي.

وكانت الجولة الأولى من الحظر الأمريكي ضد إيران، بدأت في 6 أغسطس/آب الماضي، وستبدأ الجولة الثانية بعد أيام في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.