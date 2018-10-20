الخارجية الفرنسية: ندين قتل خاشقجي وندعو السعودية لتحقيق جدي

أدانت الخارجية الفرنسية، مساء اليوم السبت، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء التحقيق معه بقنصلية بلاده بإسطنبول، داعية السعودية إلى التحقيق بشكل جدي في الواقعة.

باريس — سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الفرنسية، إن "فرنسا اطلعت على المعلومات التي نشرتها السعودية اليوم السبت، والتي تؤكد موت خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول"، متابعا، "فرنسا تدين بشدة هذه الجريمة".

© REUTERS / CARLOS JASSO مجددا... المستشارة الألمانية تندد بمقتل خاشقجي وتطلب تفسيرا من السعودية

وأضاف بيان الخارجية أن "التأكد من مقتل خاشقجي هو خطوة أولى نحو كشف الحقيقة، لكن ما زال هناك العديد من الأسئلة العالقة"، مشددا على ضرورة "القيام بتحقيق جدي لكشف الحقيقة وكشف الفاعلين ومحاسبتهم، وفرنسا تنتظر من السعودية أن تتصرف على هذا النحو وذلك نظرا أيضا للشراكة الاستراتيجية التي تربطنا".

وأكد البيان أن، "ظروف موت خاشقجي تؤكد على ضرورة حماية الصحفيين وكل من تساهم حرية تعبيره بتغذية الحياة العامة في المجتمع، وهذه تعتبر أولوية في سياسة فرنسا الخارجية".

وكان النائب العام السعودي أعلن فجر اليوم السبت، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاة المواطن جمال خاشقجي.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.