موغيريني: ملابسات موت خاشقجي مزعجة للغاية

وبحسب رويترز، أضافت موغيريني، يجب إجراء تحقيق ذا مصداقية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، معربة عن قلقها الشديد حيال الملابسات التي أعلنت عنها الرياض بخصوص الواقعة.



© AP Photo / Evan Vucci ترامب: محمد بن سلمان لم يعلم بمقتل خاشقجي

وتابعت، أن "الملابسات الصادرة بخصوص وفاة جمال خاشقجي مقلقة للغاية، بما في ذلك الانتهاك الصادم لاتفاقية فيينا للعام 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية".

وأضافت، أن "الاتحاد الأوروبي، شأنه شأن شركائه، يصر على الحاجة لتحقيق شامل، وذا مصداقية، وشفاف، يوضح بشكل كاف ملابسات واقعة القتل ويضمن محاسبة المسؤولين عنها".

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه اعترفت السلطات السعودية ليل أمس الجمعة بمقتل خاشقجي، إثر شجار داخل قنصليتها بإسطنبول.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وقال المعجب، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية:"أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، إن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه في أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته".

وكانت عدة دول ومنظمات غربية، على رأسها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، طالبت الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.