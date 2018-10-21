انتخابات أفغانستان... عشرات القتلى والجرحى في اليوم الأول

سقط عشرات القتلى والجرحى إثر أكثر من 100 اعتداء إرهابي وقع، أمس السبت، خلال اليوم الأول للاقتراع في الانتخابات التشريعية في أفغانستان.

كابول — سبوتنيك. وقال معاون وزير الداخلية الأفغاني أختر إبراهيمي في مؤتمر صحفي، أمس السبت 20 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "الاعتداءات، التي حدثت من السابعة صباحا حتى السادسة مساء في عموم البلاد شملت 71 هجوما بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تمت على المراكز الانتخابية، و26 هجوما على حواجز أمنية، و4 انفجارات استهدفت القوات الأمنية".

© Sputnik . Ramil Sitdikov انطلاق الانتخابات التشريعية في أفغانستان

وأضاف إبراهيمي إن "نتيجة التحركات، التي قام بها الأعداء استشهاد جندي من الجيش وإصابة 19، واستشهاد 27 مدينا وإصابة نحو 100 شخص"، وتابع "من جانب الأعداء (المجموعات المسلحة)، قتل 31 عنصرا بينهم 4 من القيادات، وألقي القبض على 10، وأصيب 8 آخرين بجروح".

وكان وزير الداخلية الأفغاني ويس برمك، قد أعلن في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 28 من المدنيين والعسكريين قتلوا، يوم السبت، بحوادث أمنية بأنحاء البلاد، تزامنت مع تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية.

ونقلت قناة "طلوع" عن برمك قوله إنه "تم الإبلاغ عن 192 حادثا أمنيا في أنحاء البلاد اليوم، بما فيها تفجير عبوات ناسفة ويدوية"، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا وإصابة 83 آخرين.

وكانت حركة طالبان قد حذرت من أن مراكز الانتخابات ستكون عرضة للهجوم ودعت إلى عدم المشاركة في عملية تعتبرها مفروضة من الخارج.

هذا وانطلقت الانتخابات البرلمانية في أفغانستان، صباح يوم السبت، في ظل إجراءات أمنية مشددة، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا، ومع تقدم الوقت شيئا فشيئا ظهرت عدة مشكلات وبدا الارتباك واضحا على عمل بعض المحطات الانتخابية، حيث تأخر فتح بعضها، بينما ظهرت مشكلات تقنية في بعض الأجهزة البيوميترية.

وتجري هذه الانتخابات بعد تأجيل دام عامين بسبب عدم استقرار الوضع في البلاد، فقد جرت آخر انتخابات برلمانية في أفغانستان عام 2010.