ترامب ربما يختار امرأة خلفا لنيكي هيلي في الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيختار امرأة لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هايلي، التي أعلنت تقديم استقالتها، في وقت سابق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في إلكو بولاية نيفادا، أمس السبت 20 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

© AP Photo / Richard Drew نيكي هيلي: مجلس الأمن سيعقد اجتماعا بشأن إدلب السورية

ولفت ترامب إلى أنه يجري مقابلات مع ثلاث نساء ورجلين لاختيار أحدهم للمنصب ، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى قوله: "سأختار الشخص الأفضل".

وأعلنت نيكي هيلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستترك منصبها نهاية العام الحالي، بينما قال ترامب: "سنختار شخصا للمنصب قريبا جدا".

وعقدت هيلي مؤتمرا صحافيا بحضور الرئيس ترامب، في البيت الأبيض، الشهر الجاري، أكد خلاله الرئيس الأمريكي أنه قبل الاستقالة وأن هيلي ستستمر في منصبها حتى نهاية العام الجاري.



ومثلت هيلي التي تبلغ من العمر 46 عاما إدارة الرئيس ترامب في الأمم المتحدة منذ يناير / كانون الثاني 2017، وخلال هذه الفترة جسدت هايلي المصالح الأمريكية في العديد من القضايا الرئيسية التي شغلت المجتمع الدولي، مثل نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، والنزاع في سوريا، والأزمة مع إيران ومع روسيا، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

