ترامب ربما يختار امرأة خلفا لنيكي هيلي في الأمم المتحدة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في إلكو بولاية نيفادا، أمس السبت 20 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وأعلنت نيكي هيلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستترك منصبها نهاية العام الحالي، بينما قال ترامب: "سنختار شخصا للمنصب قريبا جدا".
وعقدت هيلي مؤتمرا صحافيا بحضور الرئيس ترامب، في البيت الأبيض، الشهر الجاري، أكد خلاله الرئيس الأمريكي أنه قبل الاستقالة وأن هيلي ستستمر في منصبها حتى نهاية العام الجاري.
ومثلت هيلي التي تبلغ من العمر 46 عاما إدارة الرئيس ترامب في الأمم المتحدة منذ يناير / كانون الثاني 2017، وخلال هذه الفترة جسدت هايلي المصالح الأمريكية في العديد من القضايا الرئيسية التي شغلت المجتمع الدولي، مثل نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، والنزاع في سوريا، والأزمة مع إيران ومع روسيا، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
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