نتنياهو يؤكد إخلاء قرية "خان الأحمر" قريبا وسط إدانات دولية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إخلاء قرية "خان الأحمر" البدوية، شرقي القدس، مؤكدا على أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيعقد اجتماعا عاجلا قبيل اليوم، الأحد، لاتخاذ القرار المناسب.

القدس، سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو في بيان صباح اليوم، الأحد، خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكي، ستيف مينوتشين، حيث قال "سيتم إخلاء خان الأحمر. هذا هو قرار المحكمة، وهذه هي سياستنا وسيتم تنفيذها. لا أنوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، خلافا لما نشر، ولكن لفترة قصيرة فقط".

© Sputnik . Eugene Biyatov مسدس جديد يستخدمه الجيش الإسرائيلي في "خان الأحمر"

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم أمس، السبت، بأن "إسرائيل أرجأت هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس، وذلك حتى إشعار آخر.ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع قوله إن "القرار اتخذ في أعقاب الضغوطات الدولية الممارسة على إسرائيل، وبهدف استنفاذ المفاوضات والمقترحات، التي قدمت من قبل عدة أطراف في مسعى لحل هذه القضية".وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصدر سياسي الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل تدرك جيدا خطورة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ، غير المعتادة، حول قرية خان الأحمر ، وكذلك تصريحات المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، وبذلك قدّرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير موعد هدم القرية".

وتبرر إسرائيل هدم القرية بأنها "شيدت بدون ترخيص"، فيما يقول الفلسطينيون إن الهدم يأتي "لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، لتقطيع أوصال الضفة الغربية".