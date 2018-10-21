وزير بريطاني: تفسير السعودية لموت خاشقجي ليس معقولا

أعرب وزير شئون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن رفضه لتفسير المملكة العربية السعودية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير، دومينيك راب، قوله إن "تفسير السعودية لموت خاشقجي" ليس معقولا.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب: محمد بن سلمان لم يعلم بمقتل خاشقجي

وأضاف الوزير "هناك حاجة للوصول لحقيقة ما حدث قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف".

وذكر الوزير البريطاني، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "لا أعتقد أن تفسير المملكة موثوق به، نحن ندعم التحقيق التركي في الأمر، والحكومة البريطانية تريد أن ترى الأشخاص مسؤولين عن ذلك يخضعون للمساءلة".

وكان الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه اعترفت السلطات السعودية، أول من أمس الجمعة، بمقتل خاشقجي، إثر شجار داخل قنصليتها بإسطنبول.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

وقال المعجب، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، جمال بن أحمد خاشقجي، أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته".

وكانت عدة دول ومنظمات غربية، على رأسها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، طالبت الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول.