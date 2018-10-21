صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء "المطار السري" للمسؤول القطري

جددت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، مساء أمس، السبت، الحديث عن لقاء "المطار السري" بين أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قبرص، في شهر يونيو/حزيران الماضي.
أفادت الصحيفة العبرية بأن قطر تقدم الدعم المادي بيد لتواجه بها إسرائيل باليد الأخرى، بزعم أن هذه الأموال القطرية التي تساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في تقوية شوكة حركة حماس في القطاع.
وادعت الصحيفة أن الأموال القطرية رغم أهميتها للطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، فإنها تدعم بشكل، غير مباشر، حركة حماس في قطاع غزة، بدعوى أن تلك الأموال في حال وصولها توجه لـ"الإرهاب" الفلسطيني، بدلا من استغلالها في تحسين البنية التحتية الفلسطينية في القطاع.
ورأت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية أن لقاءات المسؤولين القطريين ونظرائهم الإسرائيليين تهدف إلى توصيل الدعم القطري إلى قطاع غزة، وبأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) هو من يعرقل وصول هذه الأموال إلى مستحقيها.
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