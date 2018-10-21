"العدالة والتنمية" التركي: نجري تحقيقنا المستقل حول مقتل خاشقجي

أعلن متحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أن "كشف ملابسات الحادثة دين في أعناقنا، وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد، وهذا ما تجسده إرادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وبحسب وكالة "الأناضول". وقال رئيس حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)، عمر جليك، في تصريح صحفي، مساء أمس، السبت، إن بلاده ستكشف عن كل ما جرى فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، وأنها تتابع عن كثب التطورات، التي تجري في السعودية منذ مساء الجمعة.

العالم مترقب



© REUTERS / KEVIN LAMARQUE الكويت تصدر بيانا بعد تأكيد السعودية مقتل جمال خاشقجي

وأشار إلى أن تأكيد السعودية مقتل خاشقجي ، بعد كل هذه المدة، سيزيد من سرعة المرحلة التالية. مبينا أن العالم يترقب أمورا كثيرة، مثل المسؤولين عن تنفيذ عملية القتل، والجهة التي أمرت بتنفيذها.وأعرب جليك عن أسفه حيال المزاعم التي صدرت من مراكز الدعاية السوداء حول التشكيك بالتحقيقات التركية، أو القول إنها تحاول التستر على الحادثة.وتابع: "قلناها منذ البداية، وكما أفاد الرئيس أردوغان ، سيتم الكشف عن الحقيقة مهما كانت، ولن يتم إخفاء أي شي من خلال نشر أخبار كاذبة".وأوضح أن هذه الحادثة الخطيرة جدا أثارت غضب الإنسانية جمعاء، والعالم كله يتابعها عن كثب. مشيدا بالعمليات الدقيقة التي تجريها السلطات التركية، وخاصة النيابة العامة، للكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي.

تحقيق مستقل

وأضاف: "نحن نجري تحقيقنا المستقل، وتحقيقا آخر بالتنسيق مع الجانب السعودي. نحن لا نتهم أي شخص مسبقا، ولكننا لا نرضى بأن يبقى أي شيء مخفيّا".

وأردف: "هذه حادثة خطيرة، وجرت داخل حدود أراضي الجمهورية التركية، على الرغم من اعتبار القنصلية السعودية أرضا سعودية".



© REUTERS / REUTERS مصدر سعودي يكشف الطريقة التي مات بها خاشقجي

وجاءت تصريحات جليك على خلفية إعلان السلطات السعودية، فجر السبت، مقتل خاشقجي إثر "شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد 18 يوما على واقعة اختفائه.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.