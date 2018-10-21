"العدالة والتنمية" التركي: نجري تحقيقنا المستقل حول مقتل خاشقجي

وبحسب وكالة "الأناضول". وقال رئيس حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)، عمر جليك، في تصريح صحفي، مساء أمس، السبت، إن بلاده ستكشف عن كل ما جرى فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، وأنها تتابع عن كثب التطورات، التي تجري في السعودية منذ مساء الجمعة.
العالم مترقب
وأعرب جليك عن أسفه حيال المزاعم التي صدرت من مراكز الدعاية السوداء حول التشكيك بالتحقيقات التركية، أو القول إنها تحاول التستر على الحادثة.
وتابع: "قلناها منذ البداية، وكما أفاد الرئيس أردوغان، سيتم الكشف عن الحقيقة مهما كانت، ولن يتم إخفاء أي شي من خلال نشر أخبار كاذبة".
وأوضح أن هذه الحادثة الخطيرة جدا أثارت غضب الإنسانية جمعاء، والعالم كله يتابعها عن كثب. مشيدا بالعمليات الدقيقة التي تجريها السلطات التركية، وخاصة النيابة العامة، للكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي.
تحقيق مستقل
وأضاف: "نحن نجري تحقيقنا المستقل، وتحقيقا آخر بالتنسيق مع الجانب السعودي. نحن لا نتهم أي شخص مسبقا، ولكننا لا نرضى بأن يبقى أي شيء مخفيّا".
وأردف: "هذه حادثة خطيرة، وجرت داخل حدود أراضي الجمهورية التركية، على الرغم من اعتبار القنصلية السعودية أرضا سعودية".
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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