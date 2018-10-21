الشرطة اليونانية توقف ضابطا عن العمل بسبب مهاجرة

قالت الشرطة اليونانية إنها أوقفت ضابطا عن العمل، لحين إجراء تحقيق داخلي، بعد أن ظهر في تسجيل مصور وهو يهين مسنة في مخيم للمهاجرين لفظيا، وسط تصاعد للعنف حيال المهاجرين في البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز". وكانت المهاجرة تقف في طابور طويل في انتظار حصتها من الغذاء في أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان ، في موريا بجزيرة ليسبوس، في بحر إيجه، عندما وجه لها الضابط إهانات باستخدام ألفاظ عدائية.

© AP Photo / Petr David Josek اليونان تحمل تركيا مسؤولية مستقبل المفاوضات حول قبرص وقالت الشرطة إنها ستجري تحقيقا داخليا في الواقعة بتهمة العنصرية، وستنظر في أمر إيقاف ثلاثة ضباط آخرين ظهروا في الفيديو عن العمل.

وكان الضباط الثلاثة يقفون على مقربة من الموقع، ولم يتخذوا أي إجراء.

وتزايدت الهجمات على مهاجرين في اليونان، التي تواجه صعوبات في التأقلم مع آلاف العالقين في مخيمات مكتظة، منذ أزمة للهجرة، اندلعت في 2015.

ووصفت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مخيم موريا، بأنه مكتظ وغير مناسب لإيواء البشر. ووفقا لأحدث البيانات الحكومية هناك أكثر من 7300 لاجئ ومهاجر، حاليا، في القاعدة العسكرية السابقة، يقطنون في حاويات شحن وخيام مهترئة في المخيم الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 3100 شخص.

وبدأت السلطات في نقل المئات لمنشآت أخرى في البر الرئيسي للبلاد، في محاولة لتخفيف الازدحام.